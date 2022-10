Toscana, Monni: verso delibere nuova Protezione civile regionale

Mercoledì 12 ottobre 2022 - 17:52

In attuazione della legge approvata nella scorsa legislatura

Firenze, 12 ott. (askanews) – “Nella scorsa legislatura abbiamo approvato questa legge molto alta, importante, che riforma il sistema di Protezione civile. Ora stiamo facendo le delibere attuative che trasformeranno il sistema di Protezione civile regionale: dall’istituzione degli ambiti ottimali che vedono più comuni insieme, ridisegnare la nostra segreteria operativa, modificare anche il sistema di partecipazione delle associazioni, coinvolgendo anche quelle più piccole che sono fondamentali, preparando il terreno per la “riforma” più ambiziosa, quella del nuovo Comitato del Volontariato di protezione civile regionale: passaggio fondamentale per la valorizzazione delle straordinarie risorse che il mondo delle associazioni toscane mette a disposizione del sistema della Protezione Civile”. Lo ha spiegato l’assessore, con delega alla Protezione civile, Monia Monni, ad un convegno in Palazzo Strozzi Sacrati sul’attuazione della legge regionale 45/2020 di Protezione Civile.Monni ha sottolineato l’importanza della formazione : “non soltanto quella dedicata agli amministratori, ma la formazione dedicata ai cittadini che sono soggetto attivo del sistema di protezione civile. “Dobbiamo metterli in condizione di sapere come ci si comporta di fronte al rischio e al pericolo- ha proseguito l’assessora regionale- perché metterli nelle condizioni di sapere li mette in condizione di autoproteggersi, di salvarsi la vita e mette noi in condizione di intervenire con tempestività e efficacia”.