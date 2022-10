Roma Lido, Cotral: assenza navette responsabilità del fornitore

Mercoledì 12 ottobre 2022 - 12:37

Applicheremo penali

Roma, 12 ott. (askanews) – “In merito all’assenza del servizio bus sostitutivo del treno sulla linea Roma – Lido questa mattina, Cotral precisa che la responsabilità del disservizio è da attribuire esclusivamente dall’assenza dei mezzi che sono garantiti per contratto dal fornitore. Contratto al quale saranno celermente applicate le penali. Cotral si scusa con la clientela per il disagio arrecato”. Lo spiega Cotral in una nota.