Arte, inaugurata a Firenze mostra Typeart 2022 di Lorenzo Marini

Mercoledì 12 ottobre 2022 - 17:51

Mazzeo: "arriva al cuore delle persone"

Firenze, 12 ott. (askanews) – Lorenzo Marini artista poliedrico e pubblicitario di successo torna a Firenze con la mostra Typeart 2022, un’esposizione suggestiva di sedici opere, presentate in coppia, che hanno per tema l’arte della lettera e che attraversano diverse modalità stilistiche e compositive.La rassegna ospitata nello spazio espositivo Ciampi di palazzo del Pegaso è stata inaugurata oggi, 12 ottobre, con l’onore del taglio del nastro che il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha lasciato all’artista.Un’esposizione che ha emozionato il presidente dell’Assemblea legislativa: “Sono davvero felice di inaugurare la mostra di Lorenzo Marini, una esposizione che riesce ad arrivare al cuore delle persone, e che utilizzando le lettere riesce a costruire bellezza. La lettera da sola non ha significato, la lettera messa in un contesto, che può essere una parola, la scrittura, la lettura, ma anche l’arte grafica arriva al cuore e può cambiare la vita di ciascuno di noi”.“In un tempo – ha concluso Antonio Mazzeo – in cui ognuno di noi si chiude in sé stesso, in cui la guerra ci fa vivere un presente difficile e ci fa sembrare il futuro lontano, investire in arte e in cultura vuol dire investire in libertà e oggi abbiamo bisogno di più libertà. Libertà di espressione e ancora una volta ritroviamo il valore della lettera come segno distintivo di un cambiamento, il cambiamento della nostra vita è la creazione di bellezza”.Mazzeo ha ringraziato il consigliere regionale Andrea Ulmi per avere voluto questa rassegna nello spazio espositivo del Consiglio regionale. A rappresentare l’Assemblea legislativa toscana anche il vicepresidente Marco Casucci