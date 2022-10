Università Sapienza, dottorato a honorem per Brunello Cucinnelli

Martedì 11 ottobre 2022 - 13:45

Cerimonia giovedì nell'aula magna del rettorato

Roma, 11 ott. (askanews) – L’imprenditore Bruello Cucinelli dottore honoris causa in Management, Banking and Commodity Sciences. L’Università La Sapienza giovedì 13 ottobre prossimo, alle ore 12 darà il presitigioso riconoscimento accademico. A consegnare il dottorato sarà la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni.Brunello Cucinelli – si spiega – ha “saputo coniugare una storia imprenditoriale di successo con il rispetto della vocazione del territorio e dei valori sociali, dando vita a un nuovo umanesimo dell’impresa”. La cerimonia si aprirà con la prolusione della rettrice ed a seguire ci sarà l’allocuzione del preside della facoltà di economia, Fabrizio D’Ascenzo. L’elogio sarà pronunciato da Alberto Pastore, direttore del dipartimento di Management.L’evento si concluderà con la Lectio magistralis di Brunello Cucinelli dal titolo “La mia idea di una vita in armonia con il Creato”. Cucinelli – si ricorda – nasce nel 1953 a Castel Rigone, piccolo borgo del XV secolo in provincia di Perugia, da una famiglia contadina. Nel 1978 fonda una piccola impresa dedicata alla produzione di pullover di cachemire con l’idea di colorare il pregiato filato.Fin da ragazzo, testimone delle sofferte vicende lavorative del padre e attento osservatore del mondo, sviluppa il sogno di un lavoro rispettoso della “dignità morale ed economica dell’uomo”. Nel tempo l’azienda diventa una delle principali realtà mondiali nel campo dell’abbigliamento.La svolta arriva verso la metà degli anni ’80 con l’acquisto di un castello diroccato del XIV secolo nel borgo di Solomeo, in Umbria, vicino Perugia, facendone la sede dell’azienda. Nel 2000 la sede si è ampliata con una nuova struttura dove all’interno è stata istituita la Scuola di alto artigianato contemporaneo per le arti e i mestieri di Solomeo. Una scuola professionale dedicata ai mestieri strettamente collegati all’attività dell’azienda che i giovani possono frequentare per ottenere una qualifica professionale.Cucinelli, nel corso della sua attività, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica. A livello internazionale ha ricevuto il “Global Economy Prize for the World Economy” da parte del Kiel Institute e il premio “Designer of the Year” conferitogli dalla rivista britannica di moda maschile «GQ». Infine, è stato invitato nel 2021 a partecipare al G20 di Roma per portare la sua idea di “Capitalismo Umanistico e Umana Sostenibilità” alla presenza dei leader mondiali e, recentemente, nel corso della settimana della moda 2022, è stato insignito del premio “imprenditore dell’anno”.