Trovato pacco sospetto in giardino ambasciata Russia a Roma

Martedì 11 ottobre 2022 - 16:45

Intervento dei carabinieri nel corso della notte

Roma, 11 ott. (askanews) – Un pacco sospetto è stato trovato nella notte in un giardino dell’ambasciata della Russia, a Roma, in via Gaeta. Secondo quanto si è appreso la confezione, con all’interno delle cartacce, è stata prelevata per ulteriori accertamenti. Le prime verifiche sono state eseguite da carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Dai controlli si è esclusa la presenza di sostanze nocive o di natura radioattiva.