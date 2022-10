Salute mentale: il cavallo “Esso” in viaggio da Caserta a Trieste

Martedì 11 ottobre 2022 - 17:33

Progetto realizzato da Ecos e Fondazione Terzo Pilastro

Milano, 11 ott. (askanews) – E’ partito domenica 2 ottobre scorso dalla Reggia di Caserta ha fatto tappa al Roma Polo Club della Capitale il viaggio del cavallo Esso e del suo cavaliere Sam Adul per promuovere in Italia la tutela della salute mentale e la prevenzione dei disturbi psichiatrici. Il binomio raggiungerà la statua di Marco Cavallo a Trieste, simbolo di quella Legge del 13 maggio 1978 (Legge Basaglia) che aboliva i manicomi in Italia, per trasmettere diversi messaggi: inclusione, accoglienza e cultura.Marco Cavallo è, infatti, il simbolo realizzato dai ricoverati del vecchio manicomio di Trieste per denunciare la voglia di libertà e reinserimento sociale dei soggetti più fragili. Franco Basaglia sostiene che i “muri del manicomio debbano essere abbattuti per restituire agli uomini e alle donne, che vi stanno rinchiusi, diritti e status di cittadini”. Un’enorme statua “azzurra” – colore del cielo e della libertà – per rappresentare l’immagine della potenza che frantuma quel muro che separa il sogno dalla realtà.Un’impresa sia per il cavallo Esso e il suo cavaliere Sam Adul, arrivato appositamente dall’Australia: 2 mesi di viaggio in solitaria, 1.180 Km da San Tammaro (Caserta) a Marco Cavallo a Trieste, 50 tappe in Italia, ospiti ogni sera dalle varie comunità terapeutiche riabilitative e socio educative, chiamando a testimoniare direttamente le persone che soffrono di queste fragilità. L’obiettivo del progetto è riscoprire l’attualità del pensiero basagliano e attuarlo in tutti i territori, strutturando appieno quel complesso di attività di supporto sociali, complementari al trattamento farmacologico e psichiatrico.Il progetto, voluto dalla madrina dell’iniziativa Principessa Philippa Torlonia, è realizzato dall’associazione no profit Ecos, in collaborazione con Fondazione Real Sito di Carditello – Rai per la Sostenibilità e con il fondamentale contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele. “Reputo assolutamente importante sostenere – commenta il Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale – un’iniziativa tanto inedita quanto efficace, grazie alla quale un cavaliere incontrerà gli abitanti di piccoli paesi e città più grandi, lungo un tragitto di circa 1.200 chilometri, portando la sua testimonianza sull’importanza vitale della salute mentale per l’essere umano e raccontando quanto siano numerose le persone che soffrono a causa di questo tipo di fragilità. La condivisione delle esperienze e la vicinanza della propria comunità di appartenenza possono essere un prezioso e valido supporto alle terapie tradizionali, soprattutto in questo momento storico così difficile che ha messo a dura prova l’equilibrio psicologico di larga parte della nostra società, a partire dagli adolescenti e dalle categorie più vulnerabili”.“La Federazione Italiana Sport Equestri affianca l’iniziativa poiché rappresenta il principale obiettivo di inclusione sociale. Far conoscere e diffondere le capacità terapeutiche, oltre che sportive, dei cavalli è di grande importanza poiché, il loro intervento, rappresenta un ulteriore sostegno psicologico nella cura dei disagi psichiatrici”, aggiunge la consigliera della Fise Maria Grazia Cecchini portando il saluto del Presidente Marco Di Paola.