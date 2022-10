Rossi (Partesa): filiera vino sotto pressione ma Italia ce la farà

Martedì 11 ottobre 2022 - 16:30

Rossi a askanews: movimentiamo 10 mln di bottiglie e cresceremo ancora

Milano, 11 ott. (askanews) – “L’intera filiera produttiva e il consumatore finali sono sotto pressione per gli aumenti dell’energia e delle materie prime. Noi abbiamo un rapporto molto aperto con le cantine e cerchiamo di capire le loro esigenze e di identificare con loro quali sono le soluzioni più efficaci per ognuno. E’ ovvio che, come tutti gli altri attori sul mercato, anche noi siamo costretti ad operare dei ricarichi ma lo facciamo sempre con un occhio lungo e vicini ai nostri clienti e consumatori. Dai momenti difficili l’Italia è sempre uscita con grandi idee: siamo usciti dalla guerra, siamo usciti da crisi industriali importanti, siamo usciti dal Covid, supereremo anche questa”. Lo ha detto ad askanews Alessandro Rossi, National category manager wine di Partesa, la società specializzata nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Horeca del Gruppo Heineken Italia.“Come Gruppo operiamo in 13 regioni del Centro e Nord Italia e abbiamo complessivamente oltre 42mila clienti” ricorda Rossi, spiegando che “il progetto vino nasce nel 1998 e si è poi evoluto in ‘Partesa per il vino’ e ‘Partesa for wine’, che nasce poco prima del Covid con la voglia di fare il salto di qualità, combinando la nostra logistica sul modello americano con il concetto di ‘negoce’ francese: ovvero prendiamo le aziende che ci seguono, le facciamo crescere, le portiamo a degli ottimi fatturati in Italia, fornendogli consulenza continua”.“Oggi il settore vino pesa per circa il 20% del fatturato totale di Partesa”, continua Rossi, aggiungendo che “movimentiamo circa 10 milioni di bottiglie l’anno, contiamo su 55 aziende in tutto il Paese (tra cui Umani Ronchi, Davide Fregonese e San Salvatore), a cui se ne aggiungono una cinquantina a livello regionale, e importiamo da 15 cantine tra Spagna, Francia, Austria e Germania”. “Ci collochiamo alla pari dei distributori che lavorano esclusivamente all’interno del mondo del vino” evidenzia il manager, precisando che “a differenza loro però, noi abbiamo degli indubbi vantaggi: una logistica interna (con 40 depositi e mezzi propri) e, al posto degli agenti plurimandatari, abbiamo 31 ‘wine specialist’ che lavorano a fianco degli agenti per formarli. Questo significa che possiamo arrivare a consegnare nell’arco delle 24 ore anche un singolo cartone alla maggior parte dei nostri clienti”.“Abbiamo investito tantissimo sugli champagne (H. Cuvelier & Fils, Diebolt-Vallois, Eric Taillet, Drappier, ndr) perché oggi stanno avendo un grande successo sul mercato italiano, così come in una carta del vino non mancano mai Bordeaux, Chablis e Borgogna” prosegue, sottolineando che “puntiamo a crescere ancora nel numero di aziende”.