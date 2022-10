Parte domani Next mobility exhibition: focus su mobilità collettiva green

Martedì 11 ottobre 2022 - 18:19

Da domani al 14 ottobre nei padiglioni di fieramilano a Rho

Milano, 11 ott. (askanews) – Apre domani fino al 14 ottobre a fieramilano a Rho la prima edizione di Nme – Next mobility exhibition, la nuova manifestazione dedicata alla mobilità collettiva sostenibile. Alimentazioni alternative, applicazioni digitali e di IA pensati su misura per il Trasporto pubblico locale, sharing, fino ad arrivare agli scenari futuribili: a Nme sarà protagonista il cambiamento che caratterizza questo settore.“Grazie alle oltre 110 aziende presenti e al ricco programma di convegni che ci prepariamo ad ospitare, accenderemo i riflettori su transizione energetica, nuovi mezzi, innovativi sistemi di mobilità, dunque temi e tecnologie in grado di realizzare soluzioni più inclusive, efficienti e sostenibili – afferma Luca Palermo, Amministratore Delegato di Fiera Milano – Ma ci si confronterà anche sulle opportunità concrete – il Pnrr in primis, che ha stanziato più di 32 miliardi di euro solo per il trasporto pubblico locale e i nuovi scenari che si cominciano a delineare”.I due padiglioni espositivi di Nme apriranno le porte a una visione ampia di tecnologie, innovazione e mezzi che nel prossimo futuro circoleranno per le strade europee. La sostenibilità ambientale è il fulcro centrale su cui ruota l’intera offerta espositiva e formativa, un aspetto fondamentale della transizione ecologica che la fiera analizzerà da più prospettive.Cuore dei tre giorni di mostra è anche il palinsesto formativo, ideato dal Comitato tecnico scientifico presieduto da Pierluigi Coppola (professore del Politecnico di Milano, Dipartimento di Meccanica) e di cui fanno parte associazioni internazionali, dicasteri, realtà accademiche come l’Università Bocconi e l’Università degli Studi della Campania, ma anche la Conferenza Regioni e Province Autonome e diverse realtà associative.Si aprirà con il convegno Driver per una mobilità sostenibile e innovativa, che si propone di offrire gli strumenti da mettere in campo, sin da subito, per riattivare la domanda di trasporto pubblico. Alle associazioni di categoria, invece, sarà affidato il compito di raccontare il punto di vista e le esigenze delle maggiori aziende di trasporto che operano in Italia.Nme inoltre sarà l’occasione per presentare per la prima volta al pubblico Il Centro nazionale per la mobilità sostenibile: venticinque università, altrettanti centri di ricerca e 24 grandi imprese, un mix pubblico-privato che mette subito sul tavolo un investimento di 394milioni di euro per i primi 3 anni (2023-2025), dando spazio a 696 ricercatori dedicati e 547 neoassunti.