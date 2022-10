Napoli, bimbo di un anno muore per crisi respiratoria: indagini

Martedì 11 ottobre 2022 - 10:46

Il piccolo originario di San Vitaliano è deceduto in ospedale

Napoli, 11 ott. (askanews) – Un bambino di un anno è deceduto la notte scorsa all’ospedale pediatrico partenopeo Santobono dove era giunto in preda a una crisi respiratoria. Il bimbo, originario di San Vitaliano in provincia di Napoli, era stato prima trasportato presso il pronto soccorso del nosocomio di Nola. Sul fatto stanno indagando i carabinieri, che sono intervenuti nell’abitazione della famiglia del bambino in traversa Cittadella, dopo essere stati allertati dal personale del 118. I magistrati della procura di Nola hanno disposto il sequestro della piccola salma per eseguire l’autopsia.