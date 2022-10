Metaverso, indagine Lab21.01: in Italia solo il 32% sa cos’è

Martedì 11 ottobre 2022 - 15:32

Baldassari: "Forti differenze generazionali tra under 35 e over 55"

Torino, 11 ott. (askanews) – Solo il 32% degli italiani sa cos’è il metaverso. E’ quanto emerge dall’indagine demoscopica “Giovani e innovazione nello scenario del metaverso”, a cura del Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI, presentata al primo Festival Festival del Metaverso organizzato Torino da ANGI (Associazione Italiana Giovani Innovatori).La prima parte della ricerca “giovani e metaverso” parte dall’analisi della conoscenza generale che gli italiani hanno del metaverso: a dichiarare di sapere in cosa consiste il metaverso sono più gli uomini che le donne (59% – 41%), decisamente più i giovani (41%) che gli over 55 (10%). Tra i giovani italiani che dichiarano di conoscere il metaverso solo il 7% ha avuto un’esperienza “immersiva”, il 74% ancora non l’ha fatta ma 6 su 10 la vorrebbero fare quanto prima mentre il 16% vuole avere prima maggiori informazioni per poi decidere se varcare o meno il gate virtuale del metaverso“Lo sguardo complessivo della ricerca evidenzia come ci siano forti differenze generazionali tra gli intervistati: under 35 e over 55 sembrano, nel metaverso ancora più distanti – spiega Baldassari -. Se da una parte cresce la curiosità per il ‘non luogo’ virtuale, dall’altra appare ancora uno spazio dove non ci sono regole certe e spesso l’utente finale potrebbe trovarsi in balia degli effetti socio – psicologici derivanti da una ‘immersione’ ancora troppo fragile e poco strutturata. Bene il rapporto tra giovani, innovazione, strumenti tecnologici e rapporti interpersonali anche se all’orizzonte rimane, seppur sfumato il pericolo di un altro contenitore con un basso valore aggiunto a livello di contenuto. L’attenzione e gli investimenti di grandi aziende Italiane e internazionali potrebbe contribuire in maniera forte e positiva a far diventare uno scenario ancora sfocato sempre più propositivo, tecnologicamente avanzato e, paradossalmente, macchiato di realtà”.La seconda sezione della ricerca, invece, è dedicata all’impatto del metaverso sulla società: il 31% dei giovani intervistati dal Lab21.01 ritiene che le esperienze immersive nel metaverso non rederanno gli individui più pigri e asociali rispetto al 23% che nutre forti dubbi sulla pericolosità recondita nel metaverso. Per i giovani italiani sarà proprio l’ambito dei rapporti sociali e interpersonali (28%) quello che sarà maggiormente rivoluzionato dal metaverso: quattro punti percentuali in meno per “istruzione e formazione” (24%), seguita da “mobilità, turismo e smart city” (22%), dalla “pubblica amministrazione e rapporti con il cittadino” (19%) e “e-commerce” (7%). Focalizzando l’attenzione sulle modalità con cui il metaverso rivoluzionerà la nostra società i giovani italiani mettono in prima posizione con il 23% l’opportunità di favorire “gender and age equality”; nuove opportunità di lavoro (22%); riduzione delle distanze spaziali (21%); nuovi spazi e strumenti tecnologici (18%) e nuove possibili identità 16%. 9 giovani italiani su 10 si dichiarano molto interessati alla possibilità di effettuare viaggi senza muoversi fisicamente dal loro luogo di appartenenza o di incontrare e conoscere il proprio personaggio famoso preferito.