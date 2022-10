Il 15-16 ottobre Voghera diventa capitale italiana del Pinot noir

Martedì 11 ottobre 2022 - 11:14

Terza edizione di "50 sfumature" del Movimento turismo del vino

Milano, 11 ott. (askanews) – Il 15-16 ottobre torna a Voghera (Pavia) “50 sfumature di Pinot noir”, terza edizione della manifestazione organizzata dal Movimento turismo del vino (Mtv)Lombardia. Cinquanta i punti di degustazione dislocati in tutta la città, nei quali sarà possibile degustare vini di altrettante Cantine, ognuna caratterizzata dal proprio originale stile di produzione. Nei cortili della cittadina pavese si potranno anche assaggiare i Pinot noir francesi (Champagne e Borgogna), i Blauburgunder sudtirolesi e austriaci, quelli californiani della Napa Valley e quelli del Nuovo Mondo (Cile, Australia, Nuova Zelanda, SudAfrica).“Il Pinot noir è per sua natura un vitigno versatile – commenta il presidente del Mtv Lombardia, Carlo Pietrasanta – e per questo abbiamo voluto celebrarlo creando un percorso itinerante a Voghera, alla scoperta dei mille modi in cui può essere vinificato: sarà un affascinante e raffinato shopping in città a giro di calice”.Tra i tanti eventi in programma, anche il gioco interattivo “Trova l’intruso”, che consiste nell’identificare un vino che è stato inserito all’interno della manifestazione pur non nascendo da uve Pinot noir. Vi sarà poi la “Cena di gala diffusa”, inedito format ideato per promuovere la gastronomia della tradizione vogherese e non solo: tutti i ristoranti aderenti proporranno un menù dedicato a 30 euro, con calice di Pinot Noir incluso (prenotazione direttamente nei locali). La festa sarà infine l’occasione per battezzare una nuova specialità gastronomica: un nuovo dolce, il cui ingrediente principale è proprio il Pinot noir, dedicato al musicista vogherese Pino Calvi.Per ritirare il kit di degustazione (tasca con calice e mappa) e partecipare alla manifestazione, organizzata in collaborazione con Regione Lombardia e con il patrocinio del Comune di Voghera, sarà necessario presentarsi al “Pinot noir point” in piazza Duomo 26, o acquistarlo in prevendita sul portale Enonautilus o nelle enoteche “Cà di Sass” e “Oltre l’Enoteca” a Voghera.