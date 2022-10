Emergenza alimentare: arriva a Padova la Cucina Mobile

Martedì 11 ottobre 2022 - 14:54

Realizzata da Fondazione Progetto Arca Onlus e Jti Italia

Padova, 11 ott. (askanews) – Un pasto caldo significa casa, accoglienza e famiglia per chi, purtroppo, si ritrova a vivere per strada. L’emergenza alimentare torna al centro dell’impegno sociale e la solidarietà non si ferma per Fondazione Progetto Arca Onlus e Jti Italia che approdano a Padova, prima città del Veneto, con la “Cucina mobile” che assicurerà oltre 100 pasti a settimana a persone senza dimora.Il progetto è stato presentato nel Piazzale della Stazione ferroviaria della città del Santo, dove un food truck completamente attrezzato, percorrerà le strade cittadine distribuendo pasti completi, cucinati e sani. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente di Progetto Arca Onlus, Alberto Sinigallia, il vice sindaco Andrea Micalizzi, l’assessora alle politiche sociali, Margherità Colonnello, la presidente dell’associazione “Noi sulla strada” Francesca Simonini, il presidente della cooperativa sociale Cosep Salvatore Russotto.L’iniziativa è maturata durante i periodi di lockdown della pandemia come ha spiegato il presidente di Progetto Arca, Alberto Sinigallia. “Era il mese di marzo di due anni fa – ha raccontato – quando a Milano abbiamo cominciato a incontrare in strada persone che non mangiavano da giorni, ricordo una persona che non aveva toccato cibo da ben quattro giorni. Da lì è nata l’esigenza di migliorare il nostro servizio e mettere le ruote alla cucina. Oggi la Cucina mobile ha riscontrato grande successo e siamo noi che ci spostiamo e portiamo i pasti alle persone senza dimora con la possibilità di fornire un pasto caldo e personalizzato”.L’inverno è il momento più drammatico per chi vive senza un tetto. “Con l’arrivo dell’inverno – ha proseguito il presidente di Arca – stiamo già pensando a distribuire le zuppe calde, portare pasti caldi a casa degli anziani, essendo una cucina mobile possiamo pensare di andare ovunque in qualsiasi momento”.La “Cucina mobile”, è stata portata da Progetto Arca anche in Ucraina per dare da mangiare alle tante persone sfollate. Il food truck, il furgone che dispenserà i pasti caldi, è stato realizzato grazie al supporto di Jti Italia che da oltre 10 anni è impegnata insieme a Fondazione Progetto Arca in numerosi progetti a sostegno delle persone in difficoltà su tutto il territorio italiano.Alessandra Goretti, Communication Manager Jti Italia ha spiegato il significato di questa lunga collaborazione: “Con Fondazione Progetto Arca lavoriamo da oltre dieci anni, Padova è la prima città del Veneto, dopo Bari, in cui arriviamo con il food truck e sono molto orgogliosa perché è una piazza molto importante, c’è molto movimento e anche la stazione scelta come location di partenza del food truck rappresenta un modo per socializzare, perché un pasto caldo è importante e per noi poiché rappresenta un modo in cui le persone possono sentirsi accolte”.Grazie alla presenza all’interno di forni, bollitori e frigorigeri, il food truck è in grado di consegnare direttamente in strada cene complete e cucinate, con proposte diversificate per un apporto nutrizionale sano ed equilibrato in termini di quantità e qualità: monoporzioni con primo e secondo a base di carboidrati , carne e verdure, a cui si aggiunge sempre una zuppa, un tè e uno zainetto contenente una ricca colazione per la mattina successiva.“Con Fondazione Progetto Arca – ha proseguito Goretti Jti Italia – lavoriamo a vari progetti ogni anno e, oltre al sostegno alle persone senza fissa dimora, collaboriamo con loro in 11 città per fornire pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà. La situazione attuale ha reso moltissime persone incapaci di provvedere anche ai bisogni primari e questo ci consente, grazie a Fondazione Progetto Arca, di intervenire là dove veramente c’è bisogno attraverso il sostegno a migliaia di famiglie che faticano anche a fare la spesa settimanale. In questo caso noi interveniamo fornendo dei pacchi. Con Fondazione Progetto Arca collaboriamo anche attraverso il sostegno al volontariato aziendale con i nostri colleghi in prima linea”.Il “cuore pulsante” del food truck sono le decine di volontari che, quotidianamente, si mettono a servizio della comunità. A Padova, il servizio a bordo della Cucina Mobile è svolto in collaborazione con l’amministrazione comunale, la cooperativa sociale Cosep e l’associazione di volontariato “Noi sulla Strada”.Soddisfazione per il progetto è stata espressa anche dall’amministrazione padovana, dal vice sindaco di Padova, Andrea Micalizzi che ha ringraziato chi “ogni giorno è in prima linea per rispondere in maniera concreta ai bisogni di tutte le persone” e da Margherita Colonnello, assessora alle politiche sociali che ha ribadito come il progetto Cucina Mobile “si innesta in una realtà sociale e solidale già molto attiva nel territorio padovano in tal senso rappresenta un’ulteriore occasione per creare sinergie e rispondere alle esigenze delle persone emarginate in un’ottica di collaborazione tra Comune e Terzo Settore”.