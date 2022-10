Consiglio Lazio, ospedale Sant’Andrea: Daniela Donetti nuovo Dg

Martedì 11 ottobre 2022 - 16:46

L'ok della Commissione Sanità della Pisana

Roma, 11 ott. (askanews) – Con 13 voti favorevoli e tre contrari, la commissione Sanità del consiglio regionale del Lazio, presieduta da Rodolfo Lena, oggi ha dato l’ok allo Schema di decreto del Presidente della Regione Lazio N. 115/VII sulla “Nomina del Direttore Generale dell’A.O.U. Sant’Andrea”. “Il profilo curriculare della dottoressa Daniela Donetti – ha spiegato l’assessore Alessio D’Amato, presente alla seduta – già direttore generale della Asl di Viterbo, è di grande spessore amministrativo e manageriale, fattori determinanti per la gestione di un importante realtà unversitaria come il Sant’Andrea”. Donetti è alla guida della sanità nella Tuscia dal 2015, sua la direzione negli anni complessi e difficili della pandemia Covid-19, dove la sanità viterbese ha saputo dare una buona prova di resilienza e capacità organizzativa. Apprezzamenti al lavoro svolto dalla direttora Donetti sono giunti anche dagli interventi dei consiglieri Giuseppe Simeone (FI) ed Enrico Panunzi (Pd). Di parere contrario, invece, il tenore delle dichiarazioni del consigliere Giancarlo Righini ( FdI), il quale ha ricordato i fatti di cronaca risalenti alle elezioni comunali di Viterbo, quando il Pd schierò 40 candidati dal mondo Asl. “Crediamo – ha detto Righini – che in quell’occasione la dottoressa, a capo della Asl viterbese, non abbia condotto i giusti controlli”. Contraria anche la consigliera Laura Corrotti (FdI) “si tratta di una nomina inopportuna a pochi giorni dalle elezioni”, no anche dal consigliere Daniele Giannini (Lega).