Regeni, ministero giustizia: da Egitto nessuna risposta

Lunedì 10 ottobre 2022 - 12:48

La dichiarazione del capo dipartimento Nicola Russo

Roma, 10 ott. (askanews) – “Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dall’autorità egiziana in merito ai quattro imputati. L’ultima sollecitazione in ordine di tempo risale al 6 ottobre scorso”. Lo ha detto Nicola Russo, capo dipartimento per gli affari giustizia, al ministero di via Arenula, Nicola Russo, nel corso dell’udienza davanti al gup di Roma per l’omicidio di Giulio Regeni in cui sono imputati quattro 007 dei servizi segreti del Cairo. “Gli egiziani non hanno risposto neanche alla richiesta di incontro che la ministra Marta Cartabia aveva chiesto nel gennaio scorso”, ha continuato l’alto funzionario. Il giudice di Roma ha aggiornato il procedimento al prossimo 13 febbraio. Regeni fu trovato senza vita il 3 febbraio 2016 sulla strada, alla periferia del Cairo.