Maltempo in Toscana, esteso codice giallo per temporali forti

Lunedì 10 ottobre 2022 - 14:17

Fino alle 17 di lunedì 10 ottobre

Firenze, 10 ott. (askanews) – In Toscana esteso fino alle ore 17 di oggi, lunedì 10 ottobre, il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico, limitatamente alle zone meridionali della regione e all’Arcipelago. Lo comunica la Sala operativa della Protezione civile regionale.Delle infiltrazioni di aria fresca in quota provocano locali condizioni di instabilità. Nel pomeriggio di oggi, lunedì, possibili temporali sparsi in particolare sulle zone meridionali e su quelle appenniniche. Possibili colpi di vento e grandinate.