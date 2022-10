“Ansonica Scoglio Nero”: sull’Isola del Giglio nasce un nuovo vino

Lunedì 10 ottobre 2022 - 19:52

Un altro segno di ripresa della storica viticultura locale

Milano, 10 ott. (askanews) – Un tempo abbondante, la viticultura sull’isola del Giglio (Grosseto) era stata abbandonata negli anni Sessanta ma da qualche anno sta riprendendo a vivere. Ne è un esempio l'”Ansonica Scoglio Nero” prodotto in poco più di un ettaro affacciato sul mare da Tenuta Isola nel Giglio, il progetto nato nel 2019 per mano dell’imprenditore francese Philippe Austruy, assistito dall’agronomo Alessandro Fonseca, oggi direttore della tenuta.La storia enologica del Giglio ha radici già in epoca etrusco-romana testimoniate da diversi ritrovamenti archeologici (tra cui anfore e resti di vasche di vinificazione) oltre ai numerosi terrazzamenti. Una storia che oggi si sta lentamente recuperando e valorizzando grazie a una decina di produttori con 20 ettari di terreno distribuiti in varie parti dell’isola. Tra questi quello su cui si alleva ad alberello di Tenuta Isola nel Giglio, sviluppata su appezzamenti delimitati da muri in pietra di granito ancora in corso di ristrutturazione.Il vitigno di questo primo bianco della cantina toscana è naturalmente l’Ansonica. “Il nostro intento è rispettare la tradizione e il luogo di provenienza, con le fioriture di macchia mediterranea e la sensazione salina e iodata, tipica della brezza marina che soffia in quei versanti” ha spiegato Fonseca, che oggi lavora insieme con due giovani enologi, Cosimo Casini e Maria Sole Zoli.