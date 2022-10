Papa: sul pericolo nucleare perché non imparare dalla storia?

Domenica 9 ottobre 2022 - 12:15

L'esclusione dei migranti è schifosa, criminale, peccaminosa

Roma, 9 ott. (askanews) – “Riguardo all’inizio del Concilio 60 anni fa, non dobbiamo dimenticare il pericolo di una guerra nucleare che minacciava il mondo proprio in quel momento. Perché non impariamo dalla storia? Anche in quel momento c’erano conflitti e grandi tensioni, ma la via della pace è stata scelta. Sta scritto nella Bibbia: ‘Così dice il Signore: Stai vicino alle strade, e guarda, e chiedi i sentieri antichi, dov’è la buona via; camminate in essa e trovate riposo per le vostre anime”. Lo ha detto Papa Francesco in occasione dell’Angelus domenicale.In precedenza nel corso dell’omelia per la canonizzazione dei Beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zat, Papa Francesco aveva detto che “c’è una migrazione in questo momento, qui in Europa soprattutto, che ci fa soffrire tanto e ci muove ad aprire il cuore. La migrazione degli ucraini che fuggono dalla guerra, non dimentichiamoci della martoriata Ucraina”.E’ “scandalosa la esclusione dei migranti, anzi criminale, li fa morire davanti a noi”. “Il Mediterraneo è il cimitero più grande del mondo – ha continuato – E’ schifosa, peccaminosa e criminale la esclusione dei migranti. Mandati poi nei lager”.Nel corso dell’omelia che si è svolta sul Sagrato della Basilica di San Pietro, il Papa ha detto che “la fede cristiana sempre ci chiede di camminare insieme agli altri, mai di essere marciatori solitari; sempre ci invita a uscire da noi stessi verso Dio e verso i fratelli, mai di chiuderci in noi stessi; sempre ci chiede di riconoscerci bisognosi di guarigione e di perdono, e di condividere le fragilità di chi ci sta vicino, senza sentirci superiori”.“Fratelli e sorelle, verifichiamo se nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nei luoghi dove lavoriamo e che ogni giorno frequentiamo, siamo capaci di camminare insieme agli altri, di ascoltare, di superare la tentazione di barricarci nella nostra autoreferenzialità e di pensare solo ai nostri bisogni”, continua il Pontefice.“Ma camminare insieme – cioè essere ‘sinodali’ – è anche la vocazione della Chiesa. Chiediamoci quanto siamo davvero comunità aperte e inclusive verso tutti; se riusciamo a lavorare insieme, preti e laici, a servizio del Vangelo; se abbiamo un atteggiamento accogliente – non solo con le parole ma con gesti concreti – verso chi è lontano e verso tutti coloro che si avvicinano a noi, sentendosi inadeguati a causa dei loro travagliati percorsi di vita. Li facciamo sentire parte della comunità oppure li escludiamo? Ho paura quando vedo comunità cristiane che dividono il mondo in buoni e cattivi, in santi e peccatori: così si finisce per sentirsi migliori degli altri e tenere fuori tanti che Dio vuole abbracciare. Per favore, includere sempre: nella Chiesa come nella società, ancora segnata da tante disuguaglianze ed emarginazioni”.Red/Nav/Int13