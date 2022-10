Napoli, Borrelli: passeggeri chiusi in stazione di Poggioreale

Sabato 8 ottobre 2022 - 17:57

"Storia allucinante, chiarire i motivi di quel che è avvenuto"

Roma, 8 ott. (askanews) – “Trovo surreale quanto accaduto oggi presso la stazione di Poggioreale della Circumvesuviana dove i passeggeri appena scesi dal treno hanno trovato i cancelli chiusi e nessun dipendente dell’azienda di trasporto”. Queste le parole del consigliere regionale della Campania di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, al quale i passeggeri si sono rivolti per essere aiutati. “Alcuni di loro sono riusciti a scavalcare mentre gli altri hanno atteso vanamente di parlare con le forze dell’ordine fino a quando non hanno contattato il sottoscritto – continua Borrelli – Ho subito allertato il presidente Umberto De Gregorio che, ignaro dell’accaduto, si è immediatamente adoperato per liberare i pendolari con l’ausilio dei vigili del fuoco. Ritengo doveroso accertare le cause dell’improvvisa chiusura della stazione senza alcun preavviso, individuando le responsabilità e i conseguenti provvedimenti del caso”.