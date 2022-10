Gli ultimi dati sul Covid-19 diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità

Sabato 8 ottobre 2022 - 11:25

Il Report esteso dell'Iss sulla situazione Covid in Italia (Aggiornamento nazionale 05/10/2022)

Roma, 8 ott. (askanews) – Il tasso di incidenza della circolazione Covid in Italia a 7 giorni è in aumento in tutte le fasce d’età ad eccezione della fascia 0-9 anni. Il tasso di incidenza più elevato si registra nella fascia di età 50-59 anni (474 casi per 100.000 vs 267 casi per 100.000 la settimana precedente), mentre nella fascia 0-9 anni si registra il valore più basso pari a 205 casi per 100.000. È quanto emerge dal Report esteso dell’Iss sulla situazione Covid in Italia (Aggiornamento nazionale 05/10/2022).E’ stabile rispetto alla settimana precedente la percentuale dei contagi Covid tra gli operatori sanitari (2,2%).L’età mediana alla diagnosi dei soggetti segnalati, rileva ancora l’Iss, nell’ultima settimana è stabile rispetto alla settimana precedente (51 anni).In Italia aumenta, rispetto alla scorsa settimana, la percentuale dei contagi Covid segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (17,5% vs 14,9%). Nell’ultima settimana, il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 41% nella fascia d’età 5-11 anni, il 42% nella fascia 12-19 anni.Secondo l’Istituto superiore di Sanità è anche in aumento, rispetto alla settimana precedente, il tasso di incidenza più grandi, in diminuzione tra i più piccolini, benché i dati riferiti all’ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento.Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 4.604.495 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 23.426 ospedalizzati, 523 ricoverati in terapia intensiva e 73 deceduti.Il tasso di mortalità standardizzato per età relativo alla popolazione di età maggiore/uguale a 12 anni, nel periodo 12/08/2022-11/09/2022, per i non vaccinati, è pari a 10 decessi per 100.000 ab., e risulta quasi due volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno/uguale a 120 giorni (6 decessi per 100.000 ab.) e quasi sei volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (1,6 decessi per 100.000 ab.).Il tasso di ospedalizzazione standardizzato per età relativo alla popolazione di età maggiore/uguale a 12 anni, nel periodo 19/08/2022-18/09/2022, per i non vaccinati, è pari a 48 ricoveri per 100.000 abitanti, e risulta una volta e mezza più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno/uguale a 120 giorni (31,7 ricoveri per 100.000 ab.) e tre volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (14,2 ricoveri per 100.000 ab.).Il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per età relativo alla popolazione di età maggiore/uguale a 12 anni, nel periodo 19/08/2022-18/09/2022, per i non vaccinati, è pari a 2,1 ricoveri per 100.000 ab., e quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (0,5 ricoveri per 100.000 ab.).L’efficacia del vaccino (riduzione percentuale del rischio nei vaccinati rispetto ai non vaccinati) nel periodo di prevalenza Omicron (a partire dal 3 gennaio 2022) nel prevenire casi di malattia severa è pari al 62,5% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 64% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e 69% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni; pari all’82,5% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.L’efficacia del vaccino nel prevenire la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 è invece pari al 31% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 22% tra i 91 e 120 giorni, e 44% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale; pari al 43% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.Le stime di efficacia del vaccino, ricorda l’Iss, attualmente escludono dalla popolazione suscettibile i soggetti con pregressa diagnosi nei 90 giorni precedenti.Sav/Int13