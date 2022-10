Coronavirus, in Abruzzo 1.200 positivi e un decesso

Sabato 8 ottobre 2022 - 15:06

La provincia di Chieti diventa la più colpita dal virus

Pescara, 8 ott. (askanews) – Oggi in Abruzzo sono 1200 i nuovi positivi, sono stati eseguiti, inoltre, 1.306 tamponi molecolari e 4.888 test antigenici. Nel report quotidiano si registra invece, 1 deceduto (risalente ai giorni scorsi). Sono, invece, 547.689 i guariti da inizio mando mia (+17658 per riallineamento). Sono, infine, 17.012 gli attualmente positivi, in particolare 155 i ricoverati in area medica (-4) e 1 in terapia intensiva (+1). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (312), Chieti (317), Pescara (279), Teramo (258).