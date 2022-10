Toscana, Petrucci (FdI) a Monni (Pd): gara geotermia è ferma

Giovedì 6 ottobre 2022 - 17:46

"Perché non ha ancora avviato le procedure?"

Firenze, 6 ott. (askanews) – “L’assessore Monni anziché puntare il dito contro un governo che non si è ancora costituito, dovrebbe rispondere alla mia interrogazione sulla geotermia in cui le viene chiesto perché non abbia ancora avviato le procedure per far partire la gara per il rinnovo delle concessioni”. Così il consigliere regionale della Toscana, di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci.“Noi di Fratelli d’Italia -aggiunge Petrucci- ci faremo carico di sollecitare il nuovo Governo. A questo punto, però, viene da chiederci perché Monni non sia intervenuta con i governi precedenti visto che negli ultimi 10 anni diversi Presidenti del Consiglio e Ministri della Repubblica sono stati autorevoli esponenti del suo partito. Da parte nostra c’è sempre stata una forte attenzione nei confronti di questa preziosa energetica. Lei, invece, può affermare che la Regione Toscana abbia fatto il possibile per valorizzare la geotermia? E’ alquanto immotivata la frenesia odierna dell’assessore nei confronti dell’esecutivo nascente”.