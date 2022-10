Toscana, gli auguri di Mazzeo a nuovo rettore Università Pisa

Giovedì 6 ottobre 2022 - 17:25

"Pisa e la sua Università sono un binomio inscindibile"

Firenze, 6 ott. (askanews) – “Faccio le mie più vive congratulazioni al professor Riccardo Zucchi che da oggi è il nuovo Magnifico Rettore dell’Università di Pisa. Nell’augurargli buon lavoro voglio ribadirgli la piena disponibilità a proseguire, come Consiglio Regionale della Toscana, il percorso di proficuo confronto e collaborazione che abbiamo già sperimentato negli scorsi anni con il professor Paolo Mancarella, a cui va il mio ringraziamento per tutto quanto fatto in questi anni alla guida dell’Ateneo della città”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.“Pisa e la sua Università sono un binomio inscindibile – prosegue il presidente – e questo rapporto deve crescere e rafforzarsi sempre di più così come il dialogo con le altre realtà universitarie e della ricerca che sono presenti in città. Sono sicuro che nel professor Zucchi sia gli studenti, sia le istituzioni troveranno un interlocutore attento e sensibile, in grado di far crescere ulteriormente l’Ateneo e la sua offerta formativa che allarga l’orizzonte non solo alla Toscana ma è in grado di richiamare ragazze e ragazzi dall’intero territorio nazionale. Un ringraziamento, infine, va anche al prof. Marroni e al professor Iannaccone che, pur se non eletti in qualità di Rettore, sono certo potranno continuare a dare il loro importantissimo contributo alla crescita dell’Università di Pisa”.