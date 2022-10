Toscana, Giani: diritto a connettività va inserito in Statuto regionale

Giovedì 6 ottobre 2022 - 17:21

"E' una delle esigenze più sentite dai cittadini"

Firenze, 6 ott. (askanews) – “È necessario inserire presto il diritto alla connettività nello Statuto della Regione Toscana. Va considerato a pieno titolo tra quelli ritenuti ormai fondamentali per garantire un adeguato livello di vita di comunità. Del resto si tratta di una delle esigenze più sentite dai cittadini”.È con questo annuncio che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha aperto il suo intervento al dibattito sulla Toscana digitale, una delle prime iniziative della prima giornata dell’internet Festival di Pisa.Giani ha poi ricordato che ben 125 Comuni toscani su 270 hanno problemi di connessione in parte del loro territorio.Ed è stata, significativamente, scelta proprio la prima giornata per la firma dell’accordo tra la Regione Toscana e Infratel per lo sviluppo del wifi in tutte le aree della Toscana.Ad apporle sono stati il presidente della Regione Eugenio Giani, presente l’assessore regionale alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo, e Marco Bellezza, amministratore delegato di Infratel, la società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, che fa parte del Gruppo Invitalia ed è il soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo.“È uno dei cardini del nostro impegno nella direzione di una sempre migliore connettività – ha ricordato l’assessore Ciuoffo – è costante, perché ancora oggi ci sono aree che necessitano di una maggiore copertura del segnale e questo accordo con Infratel serve ad ampliare la rete Wi-Fi Italia a copertura delle aree pubbliche del territorio regionale”.