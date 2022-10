Toscana, auguri di Giani e Nardini a nuovo rettore UniPisa

Giovedì 6 ottobre 2022 - 17:45

"Zucchi è personalità autorevole del mondo accademico"

Firenze, 6 ott. (askanews) – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora a Università e ricerca Alessandra Nardini formulano i più sinceri complimenti e inviano i migliori auguri di buon lavoro al professor Riccardo Zucchi, neoeletto rettore dell’Università di Pisa che entrerà in carica dal prossimo 1° novembre.“Zucchi – commentano presidente e assessora – è personalità autorevole del mondo accademico pisano e toscano. Con il suo impegno sarà sicuramente prezioso nell’affrontare le grandi sfide che attendono l’ateneo nei prossimi anni e siamo certi che l’amministrazione regionale potrà con lui proseguire un’interlocuzione proficua al fine di contribuire alla crescita dell’Università di Pisa, al rafforzamento della sinergia con le altre istituzioni universitarie della città e anche dell’intero sistema universitario toscano”.Giani e Nardini concludono il loro messaggio ringraziando per l’opera sin qui svolta il rettore uscente Paolo Mancarella, che in questi anni “si è dimostrato prezioso nello sviluppare sinergie e nel portare avanti un impegno comune sul fronte del diritto allo studio, del trasferimento tecnologico e della ricerca”. “Siamo certi – aggiungono – che questa collaborazione continuerà anche nel suo ruolo di docente”.