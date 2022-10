Toscana, a Caprese Michelangelo la Festa della castagna

Giovedì 6 ottobre 2022 - 17:24

Mazzeo: "qualcosa di profondo e importante per il territorio"

Firenze, 6 ott. (askanews) – Compie 52 anni la Festa della castagna e del marrone Dop di Caprese Michelangelo (Arezzo), appuntamento che celebra il frutto tipico della tradizione autunnale della Valtiberina e che si svolgerà nei due fine settimana del 15-16 e del 22-23 ottobre. L’iniziativa è stata presentato questa mattina a palazzo del Pegaso.“Quando un evento si ripete da oltre mezzo secolo – ha esordito il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo in collegamento video – significa che rappresenta qualcosa di profondo e di importante per il territorio”.“Il marrone Dop di Caprese Michelangelo è una delle eccellenze del territorio aretino da cui provengo – ha affermato il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci – e merita di essere conosciuto in tutta la Toscana”.A ricordare come la castagna sia sempre stata una risorsa alimentare ed economica importante per le popolazioni rurali della vallata è stato il sindaco di Caprese, Claudio Baroni. La festa sarà anche l’occasione di conoscere il territorio, come ha ricordato l’assessore alla Cultura di Caprese, Ilaria Finocchi, a partire dal Museo Casa natale di Michelangelo Buonarroti, di fare un giro in mountain bike e visitare i luoghi del cammino di San Francesco, come l’eremo della Casella, la chiesa di Zenzano e la chiesa di San Paolo.Novità del programma di quest’anno, illustrato dal presidente Mauro Fiorucci e da Maria Teresa Baroni, rispettivamente presidente e membro del comitato Festa della castagna e del marrone dop di Caprese Michelangelo, saranno il palio della castagna (a cura della Polisportiva Michelangelo), domenica 16 ottobre, e il cooking show “Il marrone in festa”, un’ ‘agrisfida’ ai fornelli che coinvolgerà i sindaci della Valtiberina, domenica 23 ottobre.