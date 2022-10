Vino, a Milano 1.500 vini da degustare per la guida “Slow Wine 2023”

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 18:12

L'8 ottobre al Superstudio Più per presentare la 13esima edizione

Milano, 5 ott. (askanews) – Sabato 8 ottobre, dalle 14 alle 20, i grandi spazi del “Superstudio Più” di via Tortona 27 a Milano si trasformeranno in una gigantesca enoteca per dare la possibilità al pubblico di degustare oltre 1.500 vini tra i migliori selezionati e premiati dalla guida “Slow Wine 2023”, giunta alla sua tredicesima edizione. Il volume pubblicato da Slow Food Editore anche quest’anno riporta una preziosa fotografia del settore vitivinicolo italiano, raccontando quasi duemila aziende visitate e recensite grazie alla collaborazione di oltre duecento esperti presenti in tutta Italia.Alla degustazione, che si svolge nella giornata di apertura della “Milano Wine Week”, al momento sono già confermate 350 cantine con un banco di degustazione gestito direttamente dal produttore, mentre 200 hanno scelto di affidarsi ai sommelier Fisar.Nell’edizione 2023 di Slow Wine, la Lombardia si è aggiudicata 10 “Chiocciole” e 14 “Bottiglie”, ottenendo in totale oltre venti riconoscimenti. Sabato, la provincia di Pavia sarà rappresentata da sei aziende (Agnes, Andrea Picchioni, Calatroni, Cantina Scuropasso, Conte Vistarino, Frecciarossa) ai banchi di assaggio, e da tre in enoteca (Monsupello, Tenuta Mazzolino, Bruno Verdi), mentre La provincia di Brescia avrà 13 aziende ai banchi (Barone Pizzini, Bosio, Ca’ del Bosco, Clarabella, Corte Fusia, Enrico Gatti, Ferghettina, Maccaboni Francesco, Marangona, Mosnel, Pasini – San Giovanni, Ronco Calino, San Michele) e tre in enoteca (Cantrina, Castello Bonomi, Cavalleri). Sondrio parteciperà con tre aziende ai banchi (Ar.Pe.Pe., Fay, Nino Negri, Tenuta Scerscé) e una in enoteca (La Perla Marco Triacca). In assaggio anche le province di Bergamo (Angelo Pecis), Milano (Antonio Panigada Banino) e Mantova (Fondo Bozzole). Da Lecco arriva invece La Costa, presente in enoteca.La guida è disponibile in preorder su www.slowfoodeditore.it e dal 15 ottobre in tutte le librerie.