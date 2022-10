Roma, Palozzi (Iac): situazione trasporti critica

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 14:06

Serve concretezza

Roma, 5 ott. (askanews) – “Le vicissitudini e le criticità del trasporto pubblico di Roma sono sempre più sotto gli occhi di tutti e non sfuggono nemmeno alla cronaca giornalistica che anche oggi riporta l’odissea che sono costretti a sopportare i cittadini che prendono la Roma Lido e la Metro B. Criticità alle scale mobili, problemi agli ascensori, corse che saltano, carenza di convogli, disservizi diffusi: la realtà parla chiaro e la politica degli annunci ormai non conta più. E’ chiaro ed evidente che serve una pianificazione maggiormente concreta e ficcante per risollevare le sorti del tpl capitolino su gomma e ferro e assicurare ai cittadini sicurezza ed efficienza dei mezzi. Ci auguriamo lo capiscano le istituzioni competenti, in particolare il Campidoglio del sindaco Gualtieri”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Enti Locali di Italia al Centro, Adriano Palozzi.