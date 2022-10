Palermo, incontro Schifani, Lagalla, Bonomi su investimenti in regione

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 17:14

Presidente Regione, sindaco e presidente Confindustria

Roma, 5 ott. (askanews) – “L’incontro di stamattina con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il neoeletto presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e i vertici di Confindustria a Palermo e in Sicilia è stato improntato a un clima di grande cordialità e nella prospettiva di un collegamento sempre più proficuo e fruttuoso con il mondo imprenditoriale e industriale. Ho avuto modo di apprezzare molto le prospettive del presidente Bonomi, il quale ha parlato delle potenzialità di investimento nel nostro territorio, in particolare nell’ambito delle infrastrutture energetiche sulle quali è necessario puntare affinché la nostra città diventi una grande opportunità di sviluppo per il Paese”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.