Covid, in Veneto studio criticità test antigenici

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 18:00

Pubblicato su "Nature" da team ricerca dell'Università di Padova

Padova, 5 ott. (askanews) – Nonostante l’approvazione senza precedenti di più vaccini nei due anni successivi all’emergenza globale SARS-CoV-2, la distribuzione non capillare di questi unitamente al declino immunitario hanno determinato l’evolversi e la diffusione di nuove varianti.I test alla popolazione, che mirano a identificare e isolare individui infetti per spezzare la catena di trasmissione, rimangono uno strumento fondamentale per controllare la diffusione del virus.Il gold standard per i test diagnostici SARS-CoV-2 è un test molecolare che ha un’elevata sensibilità e specificità ma richiede analisi di laboratorio per amplificare le sequenze genomiche, il che significa che i risultati sono spesso soggetti a segnalazione di ritardi. Al contrario, i test dell’antigene sono test immunologici e possono fornire risultati in meno di 30 min. Questi test sono facili da usare ed economici, con almeno 400 test disponibili in commercio in tutto il mondo. Tuttavia, la sensibilità del test dell’antigene è minore di quella dei test molecolari, in particolare quando la carica virale è inferiore (cioè all’inizio o prima del periodo infettivo), determinando risultati falsi negativi più frequenti.Nello studio Impact of antigen test target failure and testing strategies on the transmission of SARS-CoV-2 variants pubblicato sulla prestigiosa rivista «Nature Communications» e condotto da un team di ricercatori dell’Università di Padova e dell’Imperial College di Londra coordinati dal prof. Andrea Crisanti. si evidenziano nuovi limiti dei test antigenici diffusi in assenza di test molecolari a fini diagnostici o di conferma. In particolare, dimostra che i sistemi di sorveglianza genomica che si basano sul test della popolazione dell’antigene per identificare i campioni per il sequenziamento hanno influenzato il rilevamento delle varianti del test dell’antigene di fuga.(Segue)