Cacciatore (EV): bene ok Consiglio Lazio al Piano aria

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 16:36

Passato un mio emendamento sulle emissioni da incenerimento

Roma, 5 ott. (askanews) – “Oggi in Consiglio regionale è stato approvato un mio emendamento al Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA). Entro un anno dall’entrata in vigore del Piano stesso, gli impianti di combustione a uso industriale si dovranno dotare di un sistema di controllo al fine di ridurre significativamente le emissioni derivanti da incenerimento”. Entra subito nel dettaglio il consigliere regionale del Lazio Marco Cacciatore (Europa Verde), Presidente Commissione X Urbanistica, Politiche abitative, Rifiuti della Pisana.“Questo importante risultato non è il primo della presente legislatura, basti pensare al Piano rifiuti e a quello Paesistico. In particolare con il primo, il PRQA deve necessariamente armonizzarsi, contemplando il principio di riduzione delle emissioni. Se è vero che il Piano rifiuti risulta chiaramente depotenziato da un commissariamento funzionale alla sola realizzazione dell’inceneritore, d’altro canto è evidente che il Piano qualità dell’aria vale per tutto il territorio laziale, compresa Roma Capitale. Pertanto su tutta la Regione Lazio si dovranno ridurre le emissioni da incenerimento rispetto alla situazione odierna, tenendo conto delle 420.000 T/a attualmente incenerite San Vittore, considerando il dannoso ampliamento già in programma su quell’impianto, nonché il pericolo di una possibile realizzazione dell’inceneritore a Roma. Sono orgoglioso del fatto che come Europa Verde abbiamo conseguito questo risultato a beneficio dell’ambiente e dei cittadini” conclude.