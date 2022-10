Ambiente, Mazzeo: Toscana è capitale della sostenibilità

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 17:34

"Pronta a costruire il futuro guardando al 2050"

Firenze, 5 ott. (askanews) – “La Toscana è la capitale della sostenibilità ed è pronta a costruire il futuro guardando al 2050. I cambiamenti climatici, la gestione della risorsa idrica e delle emergenze, la cura e la salvaguardia del territorio sono nodi cruciali che non possono più essere rimandati. Sfide che accettiamo e sulle quali siamo già impegnati a fondo”. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, è intervenuto al panel ‘Rapporto sugli impatti climatici in area Mediterranea’ all’interno della seconda edizione Earth Technology Expo in programma alla Fortezza Da Basso di Firenze fino al prossimo 8 ottobre.Già presentata, in conferenza stampa nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, come una conferenza di servizio pubblico sulle tecnologie – nel programma si contano 70 workshop e atelier tecnologici e 350 esperti e scienziati, climatologi, ecologisti, innovatori e inventori, imprenditori e investitori – questa quattro giorni sarà un banco di prova per “dare risposte su tematiche stringenti, fortemente sentite dai giovani che chiedono risposte concrete e veloci, e che rappresentano la sfida del nostro tempo” ha detto Mazzeo. “Le generazioni future – ha aggiunto – ci giudicheranno su questo, se riusciremo o meno a contrastare il cambiamento climatico, a lasciar loro un pianeta in buona salute, a costruire un modello di sviluppo sostenibile”.Con Earth Technology Expo e Mare Climaticum Nostrum, la prima conferenza sugli impatti del clima, “anticipiamo il futuro per prevenire i rischi e provare a crearne un desiderabile. Questo è lo stesso spirito del progetto Toscana 2050. E anche per questo, come Consiglio regionale, abbiamo deciso di sostenere queste due importanti iniziative e di essere presenti a questa manifestazione” ha aggiunto ancora il presidente dell’Assemblea legislativa.Proprio in occasione dell’Expo e girando tra i vari stand, Mazzeo ha lanciato ufficialmente il questionario che aprirà la campagna d’ascolto di Toscana 2050: “Le cittadine e i cittadini, inquadrando un QR code potranno accedere al questionario e compilarlo. Sarà l’inizio del loro viaggio per dirci come immaginano e come vorrebbero che fosse la Toscana del 2050”.