Abruzzo, 1.279 casi, ma si svuotano le terapie intensive

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 16:55

Nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore

Pescara , 5 ott. (askanews) – Sono 1.279 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3.676 vittime da inizio pandemia. Ci son anche 831 guariti in più rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi in Abruzzo sono, 446 in più rispetto a ieri. In particolare, 150 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 0 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti, inoltre, 1.319 tamponi molecolari e 5.159 test antigenici, con il tasso di positività al 22,87 per cento. Dei casi positivi di oggi, 259 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 430 in provincia di Chieti, 315 in provincia di Pescara, 232 in provincia di Teramo.