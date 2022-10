Vaccini, D’Amato: nel Lazio quarta dose aperta a tutti

Martedì 4 ottobre 2022 - 14:00

A partire dai 12 anni

Roma, 4 ott. (askanews) – “Dobbiamo metterci in sicurezza, ecco perché è importante fare i richiami della vaccinazione anti-Covid, la cosiddetta quarta dose, che possono fare tutti dai 12 anni in su, e questa è una cosa che non si sa. Ovviamente è fortemente raccomandata per gli over 60 e le persone fragili”.Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine della firma di un protocollo d’intesa fra la Regione Lazio e Novartis sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. “È molto importante mettersi in sicurezza – ha ribadito D’Amato – perché vediamo che c’è una ripresa dell’attività del Covid e questo era abbastanza chiaro stante anche i dati autunnali e del prossimo inverno, per cui è importante fare la dose di richiamo”.