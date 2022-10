Toscana, Next Generation Fest il 5 novembre al Maggio di Firenze

Martedì 4 ottobre 2022 - 16:08

Coinvolti 2000 tra ragazze e ragazzi

Firenze, 4 ott. (askanews) – “Le ragazze e i ragazzi della Generazione Z hanno già affrontato una pandemia e ora crescono mentre una guerra affligge il cuore dell’Europa. La loro vitalità e la creatività meritano di più, e la società ha bisogno che questo immenso potenziale si dispieghi a pieno. Noi vogliamo che il prossimo 5 novembre Firenze e la Toscana siano la base da cui irradiare sul resto del paese le loro idee, il loro entusiasmo, il loro desiderio di costruire un futuro diverso, più giusto ed equo. È quello che da più di 10 anni facciamo con Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani”.Il presidente della Regione Eugenio Giani va dritto al punto per presentare Next Generation Fest, la giornata evento promossa dalla presidenza della giunta e da Giovanisì – e inserita nel calendario dell’Anno europeo dei giovani 2022 voluto dalla Commissione europea – per valorizzare il protagonismo e la voglia di innovazione di coloro che sono nati all’inizio del millennio. Ngf si terrà il prossimo 5 novembre al Teatro del Maggio di Firenze.Coinvolgerà 2000 tra ragazze e ragazzi che in queste settimane si stanno iscrivendo sulla piattaforma dedicata, disponibile su giovanisi.it.L’evento è realizzato con Fondazione sistema Toscana e il Teatro del Maggio Fiorentino ed è interamente finanziato dalla Presidenza del consiglio dei ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale).