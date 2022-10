Pnrr:,Zilli, per il Friuli Venezia Giulia 151 milioni in più

Martedì 4 ottobre 2022 - 14:29

"Utilizzare rapidamente i fondi"

Trieste, 4 ott. (askanews) – “Utilizzare rapidamente i fondi. Pieno coinvolgimento degli Enti locali con monitor sui costi lievitati per la crisi internazionale” Trieste, 4 ott – “Da luglio a oggi il Friuli Venezia Giulia può contare su 151 milioni in più di risorse assegnate per fondi Pnrr, che ammontano ora globalmente a 1.689.685.123,1. Si tratta di una mole ingente di disponibilità finanziarie con la quale abbiamo l’obiettivo di favorire la crescita omogenea del territorio, monitorando al tempo stesso il tema dei costi lievitati a causa della congiuntura internazionale”.Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli che oggi ha presieduto a Trieste la riunione della cabina di regia regionale sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in modalità mista cui ha preso parte anche l’Anci Fvg, con il presidente Dorino Favot.“Accanto all’ambizione di mettere a terra rapidamente le nuove risorse – ha spiegato Zilli – è fondamentale in questa fase il raccordo con il sistema degli Enti locali per stabilire l’impatto dell’aumento dei costi energetici e delle materie prime sulla definizione dei quadri economici del Pnrr sia per le opere già finanziate sia per quelle in via di finanziamento”. (Segue)