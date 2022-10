Lazio, Vincenzi (Pd): scuola, servono soluzioni per i precari

Martedì 4 ottobre 2022 - 18:09

Sono forti i disagi

Roma, 4 ott. (askanews) – “Come ogni inizio anno scolastico per gli insegnanti precari si riapre il difficile percorso alla ricerca della supplenza. Anche quest’anno il sistema dell’assegnazione delle cattedre è stato lacunoso. A questo complicato sistema si è aggiunto l’esito del concorso straordinario per i precari che ha generato altri malcontenti, con il mancato scorrimento delle graduatorie degli idonei. Bene ha fatto il nostro segretario regionale Bruno Astorre a richiamare il Ministero per cercare soluzioni più idonee. Le difficoltà del rapido completamento delle cattedre, oltre che mettere in difficoltà il corpo insegnati, crea forti disagi agli studenti e alle loro famiglie”. Così Marco Vincenzi (Pd), Presidente del Consiglio regionale del Lazio.