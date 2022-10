Garbellotto, presentato a Fedriga Piano Emissioni 0 in Friuli

Martedì 4 ottobre 2022 - 15:07

Un a delle prime aziende a farlo

Trieste, 4 ott. (askanews) – Presentato in Regione Friuli Venezia Giulia al Governatore Massimiliano Fedriga il “Piano Emissioni 0” della Garbellotto S.p.A. La storica azienda che dal 1775 è leader nella produzione di botti e barriques e che oggi occupa 100 collaboratori per un fatturato di oltre 25 milioni ha avviato il piano “Emissioni zero” per il proprio headquarter di Sacile.Nel nuovo stabilimento in provincia di Pordenone si lavora solo legno vergine, proveniente da foreste ecosostenibili e certificate.“Ad oggi il 65% dell’energia è prodotta da propri pannelli fotovoltaici. Per il 2023 si prevede di arrivare a coprire il 100% del proprio fabbisogno energetico. Diventeremo così una delle prime aziende ad emissioni zero del territorio – commenta Piero Garbellotto – crediamo che la svolta green sia una delle sfide economico-sociali del futuro. Ringraziamo sentitamente la regione per l’immediatezza nella risposta burocratica”.