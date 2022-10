Ambiente, a Firenze l’Earth Technology Expo da 5 a 8 ottobre

Martedì 4 ottobre 2022 - 16:53

Iniziativa promossa dal Consiglio regionale della Toscana

Firenze, 4 ott. (askanews) – “Il nostro futuro e quello dei nostri territori passano da qui. Dall’Expo che prenderà il via domani alla Fortezza Da Basso e dall’iniziativa Toscana 2050, promossa dal Consiglio regionale, che intende dare un contributo importante anche rispondendo alle tante questioni che ci pongono le nostre ragazze e i nostri ragazzi, giovani che nella sfida della salvaguardia ambientale vogliono risposte chiare”. Così il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo lancia, dal Media Center Sassoli in palazzo del Pegaso, Mare Climaticum Nostrum, la prima conferenza sugli impatti del clima all’interno di Earth Technology Expo (Firenze, Fortezza Da Basso – 5/8 ottobre). “Per questo – ha continuato il presidente – abbiamo voluto portare all’interno di questa grande conferenza sul clima anche Toscana 2050, il progetto per guardare al futuro e dare alle nuove generazioni una regione capace di affrontare ogni sfida e ricca di opportunità”.In concreto, ha anticipato il presidente, in occasione della tre giorni alla Fortezza sarà distribuita una cartolina con un QR Code attraverso la quale tutti i visitatori, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani, potranno rispondere ad un questionario sulle aspettative e le speranze per il futuro.“La politica – ha detto ancora Mazzeo – deve avere la capacità di anticipare il progresso, di capire cosa sta accadendo e di prendere decisioni che vadano nella direzione giusta. Se subiamo il cambiamento, se non lo governiamo, richiamo di non svolgere la funzione cui siamo stati chiamati. Credo che domani segnerà la partenza di una stagione nuova e importante per la Toscana”.