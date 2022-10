Lazio, D’Amato: covid, mettiamoci in sicurezza, vacciniamoci

Lunedì 3 ottobre 2022 - 17:18

Io ho fatto la dose di richiamo

Roma, 3 ott. (askanews) – “Oggi ho fatto la dose di richiamo del vaccino. È molto importante per mettersi in sicurezza, soprattutto in vista della stagione invernale”. È il consiglio dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “È possibile prenotarsi, dai 12 anni in su, dal medico di medicina generale, in farmacia o sul sito di Salute Lazio al link https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home.Buon vaccino a tutti!”.