Covid, in Abruzzo 472 positivi; tasso di positività al 25,09

Lunedì 3 ottobre 2022 - 17:19

Pescara è la provincia più colpita con 176 casi

Pescara , 3 ott. (askanews) – Sono 472 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, dove è alto il tasso di positività al Covid, salito al 25,09. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 63 e 92 anni) e sale a 3671. Ci sono, inoltre, 565 guariti in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 30.720 (-97 rispetto a ieri). In particolare, 153 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti inoltre 259 tamponi molecolari e 1622 test antigenici, con il tasso di positività al 23,09 per cento. Dei casi positivi di oggi, 71 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 100 in provincia di Chieti, 176 in provincia di Pescara, 114 in provincia di Teramo.