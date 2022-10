A Brindisi 18mo Salone Nautico di Puglia dal 12 al 16 ottobre

Lunedì 3 ottobre 2022 - 16:09

Emiliano: puntiamo a nautica di porto che rispetta ambiente

Roma, 3 ott. (askanews) – La Marina di Brindisi ospiterà, dal 12 al 16 ottobre, la 18^ edizione dello Salone Nautico di Puglia. L’evento è stato presentato a Bari questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.“Dopo l’edizione dell’anno scorso che è stato l’ultimo test, oggi possiamo dire che la Regione Puglia ha fortemente sostenuto questa edizione della Fiera Nautica di Brindisi e quindi il luogo è stato scelto anche per le capacità delle imprese e degli animatori della Fiera. Questo per noi, è un elemento di grande importanza, anche legato alla bellezza e alla quantità di servizi che vengono assicurati dal porto di Brindisi e in particolare alla nautica da diporto”, ha dichiarato Emiliano.“Collegata a questa fiera c’è un vero e proprio distretto industriale, con i servizi che legheranno questa fiera e le aziende della nautica pugliese, con il turismo e alla formazione. Faremo studiare ai nostri ragazzi, non solo le tecniche costruttive, tutto ciò che implica l’andare per mare, come cultura e stimolo tecnologico. Ci piacerebbe che la nautica pugliese avesse una particolare specializzazione, in termini di telemedicina, per consentire a tutte le persone che vanno per mare, di farlo con determinate sicurezze, a cominciare dal monitoraggio. Le Asl pugliesi saranno a disposizione dell’industria nautica pugliese per cominciare le sperimentazioni che abbiamo già avviato con le grandi navi, anche della Marina militare. È un elemento di grande tranquillità per tutti e anche di sfida: è un mercato larghissimo che le nostre imprese informatiche potrebbero vivere insieme alle imprese nautiche”, ha aggiunto Emiliano.“È lanciata la sfida della Puglia che vuole costruire la rivoluzione della nautica di porto nel rispetto dell’ambiente, della costruzione di legami e di valori. Il mare unisce e non divide, e chi va per mare accoglie e non respinge”, ha concluso il presidente.