Veneto, Zaia: lattiero caseario centrale nella filiera agricola

Sabato 1 ottobre 2022 - 15:03

Inaugurato Caseus

Padova, 1 ott. (askanews) – Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha inaugurato questa mattina, in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD), la 18^ edizione di Caseus, il più importante evento dedicato ai formaggi. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha attirato più di 50.000 visitatori, quest’anno sono previsti per la prima volta tre percorsi espositivi: Caseus Veneti dedicato ai formaggi regionali; Caseus Italiae per i formaggi nazionali; Caseus Mundi con i produttori provenienti da Paesi esteri come Ucraina, Slovacchia, Grecia, Ungheria, Polonia e Germania. “Il settore lattiero-caseario è centrale nella filiera agroalimentare veneta – ha detto Zaia -. Un vero patrimonio regionale da valorizzare grazie alla qualità e alla varietà dei nostri prodotti, a partire dai formaggi DOP, passando per i quelli tradizionali fino alle peculiarità legate alla fantasia e all’ingegno di ogni singolo produttore”.