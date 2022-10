Covid, 33.876 nuovi casi e 38 morti nelle ultime 24 ore

Sabato 1 ottobre 2022 - 17:21

Positività al 18,8%

Roma, 1 ott. (askanews) – Sono 33.876 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 38 i decessi.Con 180.241 (ieri 183.059) tamponi processati, il tasso di positivitaà si attesta al 18,8%. Ancora in rialzo, seppur contenuto, i ricoveri nelle aree mediche ospedaliere (+80), mentre in terapia intensiva i ricoverati crescono di due unità: in tutto 138 ricoverati con 14 ingressi del giorno.140.748.386 le dosi di vaccino somministrate in totale.