Siccità, Toti firma decreto per piano interventi in Ligurria

Venerdì 30 settembre 2022 - 18:34

Previste 54 opere urgenti per contrastare crisi idrica

Genova, 30 set. (askanews) – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato oggi, in veste di commissario per l’emergenza siccità, il decreto con il piano dei 54 interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi idrica in base alle esigenze rilevate nei territori liguri. Il piano dei lavori, resi possibili da uno stanziamento complessivo di 5,7 milioni di euro, è già stato trasmesso al Dipartimento nazionale di Protezione Civile.Tra gli interventi indicati nella richiesta precedentemente inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e condivisi con gli enti gestori del servizio idrico integrato, la posa o sostituzione di tubazioni, i lavori per l’interconnessione di reti, il potenziamento degli impianti, il ripristino di pozzi, l’effettuazione di trasporti con autobotti, l’installazione di serbatoi provvisori e la realizzazione di mini invasi.