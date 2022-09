Select, si rinnova la relazione tra l’aperitivo e Venezia

Venerdì 30 settembre 2022 - 15:42

Nella città lagunare una serie di appuntamenti

Milano, 30 set. (askanews) – Oggi l’aperitivo è un rito globale, ma forse è meno noto che Venezia è una delle città dove ha preso piede già agli inizi del Novecento e qui lo spritz è stato protagonista di nuovi momenti di convivialità, di cui Select – nato proprio a Venezia nel 1920 – è diventa significativo protagonista. Quello tra Select e Venezia è un legame di lungo periodo, che si è rinnovato in occasione della Venice Cocktail Week tra il 26 settembre e il 2 ottobre. Anche per la seconda edizione dell’evento dedicato alla mixology veneziana, l’aperitivo di Gruppo Montenegro ha proposto appuntamenti all’insegna della tradizione e della sperimentazione. Se da una parte, infatti, Select celebra la sua unicità e storicità come ingrediente d’elezione dello Spritz Veneziano – preparato rigorosamente con un’oliva verde grande – dall’altra strizza l’occhio all’arte della miscelazione di qualità con proposte creative e originali firmate da quattro bartender di fama internazionale.“La Venice Cocktail Week – ha dichiarato Gianluca Monaco, Marketing & New Business Director di Gruppo Montenegro – rappresenta un appuntamento irrinunciabile, ma anche un palcoscenico privilegiato per celebrare il legame di Select con la città di Venezia e dunque la sua forte identità territoriale. Quest’anno sarà anche l’occasione ideale per svelare la doppia anima di un prodotto che oltre ad essere una vera icona dell’aperitivo veneziano, è anche un ingrediente versatile, adatto a creazioni più complesse e innovative”.