Omicidio Willy, giudici: imputati consapevoli di poter uccidere

Venerdì 30 settembre 2022 - 18:02

"Discussione verbale degenerata con una azione violentissima"

Roma, 30 set. (askanews) – La notte del 6 settembre 2020 i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, così come Francesco Belleggia e Marco Pincarelli “avevano la percezione del concreto rischio che attraverso la loro azione Willy Monteiro Duarte potesse perdere la vita, e nondimeno hanno continuato a picchiarlo”. Lo spiegano i giudici della corte d’assise di Frosinone nella sentenza del luglio scorso sul caso del ragazzo vittima del tragico pestaggio avvenuto a Colleferro.“Se è corretto affermare che la discussione verbale in atto degenerava, improvvisamente, in una azione violentissima per volontà di Gabriele Bianchi, che per primo sferrava il violentissimo calcio al petto di Willy – si sottolinea nel documento – è però altresì corretto affermare che a tale volontà accedevano anche gli altri imputati, che come si è visto non solo si compattavano ma tenevano il livello della violenza sulla persona del povero Willy sul medesimo, crudele, livello impressogli da Gabriele Bianchi, visto che lo colpivano con violentissimi calci al capo ed al corpo fino a provocargli il complesso lesivo gravissimo”.