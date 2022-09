Covid, Nursind; obbligo vaccino a sanitari? Metterebbe in crisi sistema

Venerdì 30 settembre 2022 - 15:36

Bottega: infermieri sono sempre meno e sempre più stanchi

Roma, 30 set. (askanews) – “L’obbligo vaccinale ha già comportato per la parte sanitaria delle difficoltà. E in una situazione come quella attuale, di estrema carenza di personale sanitario, rischierebbe ulteriormente di mettere in crisi un Servizio che durante l’inverno è sotto una pressione maggiore”. Lo sottolinea ad Adskanews Andrea Bottega, segretario nazionale del sindacato infermieristico Nursind.L’obbligo vaccinale per il personale sanitario, che comunque il prossimo governo non sembra intenzionato a mantenere, preoccupa non poco gli infermieri.Bottega: “Mi pongo anche un problema di carattere organizzativo: quali sono, cioè, le conseguenze di un obbligo. Se io non mi vaccino e tu mi togli il lavoro, è una penalità anche per il datore di lavoro e per gli altri che lavorano con me. Non so qali sanzioni eventualmente potrebbero essere messe in campo per chi non rispetta un eventuale obbligo vaccinale, dico però che, se viene posto un obbligo, e la non attuazione di questo obbligo comporta la sospensione dal lavoro, il Governo deve porsi anche il problema di come risolvere la situazione, perchè personale infermieristico non ce n’è. Anzi, perdiamo ogni giorno di più anche quello che c’è perchè siamo veramente stanchi: due anni di pandemia sempre in prima linea, stipendi bassi e carichi di lavoro sempre più pesanti e quindi molti lasciano. Se continuiamo con l’obbligo vaccinale, abbiamo già persone che sono a casa da qualche anno, magari se ne aggiungono altre e il problema è: come teniamo aperti i servizi?”.