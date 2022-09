Autonomia, Zaia: questa volta non ci sono scuse o alibi

Venerdì 30 settembre 2022 - 18:30

"Le forze che compongono maggioranza hanno sostenuto referendum"

Padova, 30 set. (askanews) – Il presidente del Veneto, Luca Zaia ha auspicato che col nuovo Governo in carica si possa arrivare all’autonomia.“Spero proprio di sì – ha sottolineato il governatore a margine di un incontro a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova – non ci sono scusa e non ci sono alibi. Le forze politiche che compongono questa maggioranza hanno sostenuto il referendum, come dico sempre non portare a casa l’autonomia vuol dire avere preso in giro i cittadini, ma non sarà così. Del resto nel programma di governo c’era l’autonomia”.