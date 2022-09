Turismo, Lombardia finanzia 14 progetti promozione con 270.000 euro

Giovedì 29 settembre 2022 - 17:40

Su province di Brescia, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio e Varese

Milano, 29 set. (askanews) – Sono stati pubblicati sul Burl, il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, gli esiti della settima istruttoria relativa alla prima finestra del bando ‘OgniGiorno inLombardia’, relativo a progetti di promozione del turismo. Quelli ammessi sono 14, per un contributo di 270.375 euro. La misura, a sportello valutativo, ha una dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro per il biennio 2022-23.L’obiettivo è quello di incentivare lo sviluppo di strategie di promozione turistica a livello locale, valorizzando la conoscenza delle eccellenze territoriali. Il 15 settembre si è chiusa la prima finestra del bando (dedicata agli eventi organizzati entro il 31 dicembre 2022). La misura riaprirà con una seconda finestra dal 15 novembre 2022 al 15 settembre 2023 per gli eventi che avranno luogo nel 2023. A oggi, i progetti finanziati dal bando sono ben 105.“La promozione dei territori e la valorizzazione delle eccellenze locali – ha scritto l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni – è uno degli obiettivi principali del mio assessorato. In tal senso, sono davvero felice di verificare che istituzioni, enti locali, operatori economici ed associazioni territoriali hanno compreso l’importanza del bando regionale. La Lombardia è una terra unica, con bellezze straordinarie: l’impegno sinergico e la collaborazione tra i vari attori coinvolti è l’arma vincente per far crescere l’attrattività di tutta la regione”.Al bando possono fare domanda soggetti di natura pubblica, di natura privata in forma non imprenditoriale e soggetti in forma imprenditoriale. I progetti devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all’estero. I progetti riguardano le province di Brescia, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.