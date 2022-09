Regione Umbria: no gara unica per trasporto pubblico locale su gomma

Giovedì 29 settembre 2022 - 18:23

Melasecche: è irricevebile la richiesta

Roma, 29 set. (askanews) – “E’ irricevebile la richiesta di un’unica gara per il trasporto pubblico locale su gomma estesa all’intera Regione Umbria”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti dell’Umbria, Enrico Melasecche al termine dell’incontro con i rappresentanti di FIT CISL, UIL Trasporti, UGL TPL, ORSA Trasporti, nella sede regionale di Piazza Partigiani a Perugia.“Quella avanzata dai sindacati è una richiesta irricevibile perchè illegale oltre che costosissima per le casse regionali e di quelle dei Comuni”, ha aggiunto. “Se la Regione accedesse a quella che sta diventando una vera a propria prepotenza, avrebbe un maggior costo di 90 milioni in nove anni e 27 milioni per i servizi aggiuntivi dei Comuni. Sulla linea del buon governo e della necessaria fermezza, l’intera Giunta regionale, a cominciare dalla presidente Tesei, che ho informato di nuovo ieri mattina insieme a tutti i colleghi assessori, mi ha sostenuto pienamente ed invitato a procedere al meglio per la tutela degli interessi di tutti gli umbri ma anche dei lavoratori del TPL. Questi, a differenza di quanto continuano a dichiarare i sindacati che hanno indetto lo sciopero con intenti palesemente di strumentalizzazione politica, (peraltro con adesione inferiore al 40%), non solo non vedranno neanche un solo licenziamento ma avranno la garanzia di una clausola sociale rafforzata, come risulta dal verbale dell’incontro che abbiamo tutti sottoscritto”, ha concluso l’assessore Melasecche.All’incontro erano presenti per la Regione anche il direttore regionale Stefano Nodessi e il dirigente del Servizio Leonardo Naldini.